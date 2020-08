Calciomercato Juventus, sfuma un altro obiettivo bianconero

Calciomercato Juventus, sfuma un altro possibile obiettivo bianconero. Il brasiliano Willian infatti sembra aver deciso la sua destinazione.

L’esterno offensivo è ormai arrivato alla fine del suo contratto con il Chelsea e deve scegliere quale sarà la sua nuova squadra. Le offerte non gli mancano di certo, anche se ha superato i trent’anni rimane un giocatore capace di dare brio all’attacco con la sua imprevedibilità.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, sfuma il sogno Aubameyang: vicino il rinnovo con l’Arsenal

Calciomercato Juventus, Willian vicino all’Arsenal

Come riporta infatti in Inghilterra il “Mirror”, l’attaccante brasiliano sembra aver deciso il suo futuro. Che non sarà lontano da Londra. Willian infatti lascerà il Chelsea per accasarsi a parametro zero in un’altra formazione della capitale inglese, ovvero l’Arsenal. In questo modo sfuma un possibile obiettivo della Juventus, ma non solo, visto che il calciatore era inseguito da diversi top club europei.

Willian, che ha saltato già la finale di FA Cup con il Chelsea a causa di un infortunio, non dovrebbe essere presente nemmeno al match che attende la sua squadra in Champions League. I blues sono attesi da una complicatissima rimonta sul Bayern Monaco dopo aver perso all’andata per 3-0.

LEGGI ANCHE –>Juventus, Sarri sull’esonero: “I dirigenti hanno già deciso”

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK