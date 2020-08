Juve, il sogno di Friedkin è Paratici: sarà lui il futuro ds della Roma?

Calciomercato Juventus, il sogno di Friedkin risponde al nome di Fabio Paratici: lo chief officier bianconero è in cima alla lista dei desideri come papabile sostituto di Franco Baldini e Morgan de Sanctis

CALCIOMERCATO JUVENTUS PARATICI ROMA/ La Roma pensa a Fabio Paratici come futuro ds: come riportato da Sportmediaset, infatti, l’attuale dirigente juventino è in cima alla lista dei desideri di Friedkin, il magnate statunitense che ha recentemente acquisito le quote di maggioranza della società capitolina e che vanta un patrimonio personale di oltre 4 miliardi di dollari. Dopo gli addii ormai imminenti di Morgan De Sanctis e Franco Baldini, il futuro dei quali sembra essere sempre più lontano dalla capitale, il ruolo di ds è rimasto sostanzialmente vuoto: ecco il motivo per il quale la società capitolina sta cominciando a guardarsi intorno, alla ricerca di un profilo dallo spessore internazionale. Paratici risponde perfettamente a questo identikit.

Calciomercato Juventus, la Roma mette nel mirino Paratici

Non sarà di certo facile strappare Paratici alla Juventus: l’ex braccio destro di Marotta è stato sicuramente uno degli artefici principali dei successi bianconeri degli ultimi 8 anni, essendo il “responsabile” di acquisti che si sono rivelati vincenti per il club bianconero. Tuttavia, come nelle migliori storie d’amore, anche il rapporto Juve-Paratici potrebbe subire un brusco allontanamento: nel caso in cui i bianconeri dovessero fallire l’appuntamento con il Lione, Agnelli potrebbe pensare ad una clamorosa rivoluzione. Un altro nome sulla lista di Friedkin è Burdisso, l’artefice principale del passaggio di Daniele de Rossi in Argentina.

