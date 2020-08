Orsolini alla Juventus, il Bologna ha fatto trapelare un’indiscrezione

Orsolini alla Juventus è un’operazione che non si farà perché i bianconeri avevano tempo fino al 10 luglio per pareggiare un’eventuale offerta di altro club.

L’arrivo di Orsolini alla Juventus dovrà essere rimandato. O, come sperano i tifosi del Bologna, non avverrà più. A parlarne questa mattina è stata la Gazzetta dello Sport che ha svelato un importante retroscena dell’affare che per il momento non si farà. «Nessuna carta, nessun contratto è stato palesato ma un «gentleman agreement» ci sarebbe potuto essere. E va usato ormai il passato perché quella sorta di impegno… verbale per pareggiare un’eventuale altra offerta è scaduto il 10 luglio».

Orsolini alla Juventus, per il momento è no

La rosea approfondisce il concetto. «Oggi Orsolini sta cambiando manager ma non l’idea di restare a Bologna. Anche se c’è chi l’ha cercato, in Italia (il Napoli) o all’estero (il Chelsea in Liga). Riccardo sa benissimo, come più volte dichiarato, che la rigidità educativa di Sinisa Mihajlovic potrà sostanzialmente elevarlo a top player». Paratici pertanto si limiterà a registrare l’eventuale crescita in disparte, sempre monitorando la situazione. Il calciatore è un mancino puro che agisce largo a destra. Da quella parte ci sono già Bernardeachi e Kuliusevski.

