Juventus-Lione, i convocati di Sarri: la decisione su Dybala

La Juventus si appresta a scendere in campo questa sera contro il Lione nel ritorno degli ottavi di Champions League. Ecco i convocati di mister Sarri.

I bianconeri sono chiamati ad un compito molto difficile. Dovranno infatti rimontare l’1-0 subito in Francia nel match d’andata, giocato a fine febbraio. In quella occasione fu decisivo Tousart. La Juve dovrà giocare dunque con la massima attenzione, andando all’attacco con la consapevolezza che subire un gol vorrebbe dire complicare molto il discorso qualificazione.

Juventus, i convocati: c’è Dybala

La Juventus ha diramato nella tarda mattinata di oggi la lista dei convocati. E nell’elenco c’è anche Paulo Dybala. L’impressione è che l’attaccante bianconero comunque non sarà della partita, o almeno inizialmente non lo sarà. Potrebbe essere una pedina da sfruttare per il tecnico bianconero a match in corso, specie se le cose non dovessero andare al meglio per la sua squadra.

Dybala anche ieri ha svolto solo un allenamento personalizzato e dunque non è certo nelle migliori condizioni di forma possibile. Ecco comunque l’elenco dei convocati.

Portieri: Szczesny, Buffon, Pinsoglio

Difensori: Chiellini, de Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral

Centrocampisti: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Muratore

Attaccanti: Cuadrado, Higuain, Dybala, Bernardeschi, Ronaldo e Olivieri

