Juventus-Lione, c’è un solo diffidato tra i bianconeri

Juventus-Lione è appena iniziata. La grande sfida di Champions League di questa sera mette in palio un posto nella Final Eigth di Lisbona.

Per mister Sarri e i suoi ragazzi massima attenzione ai cartellini in questa fase della stagione, perché un giallo o un rosso potrebbero costare cari. Specie se, come tutti i tifosi bianconeri si augurano, si riuscirà a passare il turno.

Juventus-Lione, c’è un solo diffidato

In realtà nella squadra di Sarri c’è solamente un giocatore diffidato ed è il centrocampista Blaise Matuidi. Che tra l’altro non fa nemmeno parte dell’undici titolare scelto da Maurizio Sarri. Non è da escludere però che il mediano possa subentrare a match in corso, per cui dovrà fare la massima attenzione per non farsi ammonire.

