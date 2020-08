Juventus, Lione in vantaggio 0-1: i bianconeri si qualificano se…

La Juventus si trova sotto di un gol contro il Lione. Dopo 11 minuti di gioco i francesi si sono portati in vantaggio. Come cambia il discorso qualificazione.

E’ iniziata come peggio non poteva la sfida dello Stadium tra Juventus e Lione. I francesi infatti sono riusciti a passare in vantaggio dopo 11 minuti grazie ad un calcio di rigore concesso dall’arbitro per un contatto tra Bentancur e Aouar. Una decisione molto contestata dai bianconeri. Il check del Var ha confermato la decisione del fischietto, e dagli undici metri Depay non ha fallito. Il gol del Lione complica tantissimo la strada verso la qualificazione degli uomini di Sarri.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, sfuma il sogno Aubameyang: vicino il rinnovo con l’Arsenal

Juventus-Lione, i bianconeri passano se…

Con il risultato attuale di 0-1, la missione della Juventus adesso si è complicata parecchio. Se Ronaldo e compagni vorranno accedere alla Final Eight di Champions League dovranno imporsi per 3-1.

LEGGI ANCHE –>Juventus, Sarri sull’esonero: “I dirigenti hanno già deciso”

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK