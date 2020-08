Sarri, il presidente della LND risponde al tecnico della Juventus

Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale dilettanti, ha bacchettato l’allenatore della Juventus. «Sarri, non è un insulto dare dei dilettanti».

Dopo la risposta di Poste Italiane, ecco arrivare quella del numero uno della Lega Nazionale Dilettanti. Maurizio Sarri colleziona risposte piccate da parte di altri enti, citati in paragoni poco edificanti e figli di luoghi comuni. Ieri, in conferenza stampa, rispondendo alla domanda sul possibile esonero, non c’era andato tanto per il sottile. «Se una società seria come la Juventus decide di cambiare il proprio allenatore, prende la sua decisione indipendentemente dall’esito di una partita. State dando loro dei dilettanti» ha detto ai giornalisti.

La risposta di Sibilia a Sarri

Non si è fatta così attendere la risposta di Cosimo Sibilia, numero uno della LND. Su Twitter si è sfogato. «Lo abbiamo celebrato ricordando la sua carriera di allenatore iniziata con la Lega Dilettanti. Mister Sarri: essere dilettanti, almeno nel calcio, non è un’offesa ma un pregio. Quello di fare ciò che si ama. Come i nostri dirigenti, in ogni angolo d’Italia, anche il più remoto». Nella prossima conferenza stampa il tecnico della Juventus, se ancora starà sulla panchina bianconera, sicuramente starà più attento.

