Paratici e Nedved verso l’esonero. Rivoluzione Juventus, è tempesta

Dopo Maurizio Sarri, anche Paratici e Nedved viaggiano verso l’esonero nonostante le parole di Andrea Agnelli. Rivoluzione totale in casa Juventus.

Maurizio Sarri è l’ex allenatore della Juventus. Il comunicato ufficiale è stato diramato e l’avventura del “Comandante” si è esaurita in dodici mesi. Uno scudetto, sofferto, poi solo tracolli. In Supercoppa, in Coppa Italia e agli ottavi di Champions League. La notizia più importante, però, arriva a stretto giro. Dopo il ben servito all’allenatore dalla Real Casa sembrano intenzionati anche a fare piazza pulita in dirigenza. Questo perché chiunque deve assumersi le responsabilità di quanto fatto. La bomba la sgancia “calciomercato.com”. Sulla graticola, insomma, ci sarebbero anche Paratici e Nedved.

Paratici e Nedved lasciano la Juventus?

La notizia ancor più clamorosa è quella della sempre più probabile separazione da Fabio Paratici e Nedved. I due avevano puntato Sarri dopo aver spinto per l’esonero di Max Allegri un anno fa. «Non è ancora chiaro se possa essere il dirigente a fare un passo indietro – si legge in riferimento al CFO -. Potrebbe anche essere la proprietà a ritenere concluso il suo ciclo nonostante le parole di fiducia totale di Agnelli di venerdì notte. Anche di questo si sta discutendo alla Continassa, al posto di Paratici dovrebbe essere promosso Federico Cherubini. Sono in ogni caso ore molto calde nel quartier generale bianconero».

