Sul sito ufficiale della Juventus arriva la notizia dell’esonero di Maurizio Sarri dopo solo 1 anno, l’eliminazione di Champions è stata fatale.

La Juventus dà la notizia dell’esonero di Maurizio Sarri dalla panchina. L’allenatore toscano lascia i bianconeri dopo solo 1 anno dal suo arrivo. La partita di Champions League contro il Lione è stata fatale per il tecnico toscano, in queste ore la società ha deciso il suo futuro. Maurizio Sarri saluta Torino e la Vecchia signora dopo solo un anno dal suo arrivo, è ufficiale.

Juventus, ufficiale: Sarri esonerato. La società ha preso la decisione

Il mancato passaggio ai quarti di finale di Champions League è stato cruciale. Maurizio Sarri è stato esonerato dalla Juventus dopo un solo anno di contratto. A dare la notizia in maniera ufficiosa è stata la società sui propri portali social. Ore calde, quindi, anche per scegliere il sostituto. Rimane in polpe la candidatura di Simone Inzaghi, tecnico italiano che piace molto al direttore sportivo Paratici. Ma nelle ultime ore le indiscrezioni, poi confermate da Paganini parlano di un avvicinamento con Zinedine Zidane.

