La Juventus dovrà necessariamente svecchiare la rosa per la prossima stagione. Ecco tutti i possibili partenti in casa bianconera:

Con l’arrivo di Pirlo la rivoluzione non sarà solo in panchina ma anche sul mercato. Al fronte economico, di una situazione certo non rosea come quella del periodo Covid-19, i bianconeri dovranno operare sul mercato con intelligenza, soprattutto in uscita. Sono molti i giocatori che nella prossima stagione potranno lasciare Torino. Una rosa che merita uno “svecchiamento” collettivo al fronte economico ma anche per le operazioni in entrata.

Calciomercato Juventus: la lista dei possibili partenti per la prossima stagione

I possibili primi partenti per la prossima stagione, al fine di svecchiare la rosa, sono a centrocampo: da Khedira, Matuidi agli attaccanti Higuain e Bernardeschi. Cessioni che potrebbero anche avere colpi a sorprese con, però, alcune certezze: Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, così come i nuovi leader Matthijs De Ligt e Rodrigo Bentancur, fino ai senatori di sempre Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. Ma con cessioni certe e, altre impossibili, nella rosa di Andrea Pirlo rimangono anche dei giocatori “in bilico”. Fra questi ci sono nomi illustri, come Alex Sandro e Douglas Costa. Per quanto concerne alcuni nuovi acquisti che non hanno mai -realmente- convinto ma che sono di difficile collocazione sul mercato, ci sono Danilo e Aaron Ramsey. Una Juventus rivoluzionaria che avrà come leader uno dei centrocampisti più forti della storia del calcio: inizia l’era di Andrea Pirlo.

