L’eliminazione dalla Champions League e il mancato passaggio ai quarti di finale potrebbe essere un fulmine a ciel sereno per i bianconeri, tutti i dettagli

Il brutto ko con l’eliminazione agli ottavi di finale della Champions League potrebbe far sfumare 10,5 milioni di euro alla Juventus. E proprio nel periodo meno favorevole possibile, vista l’emergenza Covid-19, i bianconeri per la prossima stagione dovranno necessariamente fare scelte drastiche. L’esonero di Sarri obbligherà i bianconeri ad accontentare le parti con 11 milioni di euro (proprio il bonus, ironia della sorte, che avrebbe garantito la Uefa al passaggio ai quarti di finale di Champions). Come sappiamo il contratto di Sarri aveva valenza fino a giugno 2022. Questo mancato passaggio del turno potrebbe obbligare la società ad investire prepotentemente in uscita, così da svecchiare -finalmente- la rosa.

Juventus, quanto costa l’eliminazione dalla Champions? Tutti i dettagli

La Juventus per la prossima stagione punterà, dunque, a fare cassa questo è -ormai- assodato. I bianconeri dovranno necessariamente vendere i giocatori in esubero e avanti con l’età che vantavano ancora stipendi decisamente alti per le poche volte in cui vengono impiegati. I dati forniti sul Corriere Dello Sport confermano che, alla luce dei dati in esame, la dirigenza bianconera si troverà obbligata ad alleggerire i costi gestionali (e a potenziare l’area dei “proventi da gestione diritti calciatori”.

