Calciomercato Juventus, cambiano le priorità a centrocampo

Il calciomercato Juventus è destinato a subire dei cambiamenti dopo che la società ha deciso di esonerare Maurizio Sarri affidandosi ad Andrea Pirlo.

L’ex centrocampista bianconero avrà il duro compito di riportare la Juve sul tetto d’Italia ma soprattutto avrà il compito di regalare il sogno europeo ad una formazione che quest’anno è stata eliminata precocemente dalla Champions League. E che probabilmente in queste settimane che precedono l’inizio della nuova stagione dovrà per forza di cose puntellare la sua rosa.

Calciomercato Juventus, Jorginho più lontano?

Una delle priorità della Juve in queste settimane sarà quella di trovare un nuovo regista a centrocampo, visto che Miralem Pjanic è destinato al Barcellona. Pirlo per anni è stato al top in quel ruolo come calciatore, ragion per cui sa benissimo cosa serve alla sua squadra per essere vincente. Prima dell’esonero di Sarri sembrava esserci Jorginho in pole position per vestire la maglia bianconera. Ma ora le cose sembrano essere cambiate.

Come riporta Tuttosport infatti potrebbe esserci un cambio importante nelle strategie di calciomercato bianconere. Uno dei nomi che potrebbe tornare in auge è quello di Sandro Tonali, mediano del Brescia. Proprio la squadra in cui ha spiccato il volo Pirlo. La stella delle rondinelle, nel mirino di Inter e Milan, ancora non ha deciso il suo futuro e la Juventus potrebbe tornare alla carica per renderlo uno dei punti fermi della squadra del futuro.

