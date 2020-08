Juventus, il messaggio di Dybala per Sarri

Juventus, Maurizio Sarri non è più l’allenatore bianconero. E’ stato infatti sostituito da Andrea Pirlo. Dybala ha mandato un messaggio all’ex tecnico.

Quella di ieri è stata una giornata molto importante per il futuro della Juve. All’indomani dell’eliminazione dalla Champions League infatti la società ha deciso di esonerare Maurizio Sarri. E poche ore dopo ha già ufficializzato il nome del nuovo tecnico. Promuovendo Andrea Pirlo, che da poco era stato nominato allenatore dell’Under 23.

Paulo Dybala su Twitter ha voluto salutare Sarri dedicandogli poche ma indicative parole. Ovvero un “Grazie di tutto mister!” con il quale l’argentino ha voluto ringraziare il suo ex tecnico per la fiducia che ha riposto in lui. Lo scorso anno di questi tempi Dybala sembrava essere molto vicino alla cessione.

Sarri però lo ha rimesso al centro del progetto tecnico e il rendimento del giovane attaccante è migliorato tantissimo. Tant’è che è stato nominato come miglior giocatore della scorsa serie A. Un “premio” meritato ma senz’altro dovuto alla massima stima nei suoi confronti da parte di Sarri.

Grazie mille di tutto Mister! 👏🏼🏆 pic.twitter.com/qqKlDD7HrV — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) August 9, 2020

