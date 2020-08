Il calendario per la prossima stagione continua ad essere oggetto di polemica. Le date per il match di Supercoppa fra Juventus e Napoli sono tre possibili.

Il calendario di Serie A per la prossima stagione 2020/2021 continua ad essere oggetto di polemica fra FIGC e Lega Calcio. I club vorrebbero chiudere la stagione entro il 23 maggio, mentre Gravina vorrebbe chiudere il 16 concedendo così più tempo alle nazionali per preparare l’europeo, che come sappiamo, è stato rinviato alla prossima estate. I calendari sono, ovviamente, slittati al 31 agosto o al primo settembre proprio perché quest’anno la stagione ha subito un ritardo causa Covid-19 e post lockdown. Per ora le criticità sono previste per diversi motivi, dal 19 settembre fino al 23 maggio ci saranno: 38 partite di Serie A, sei date disponibili per la Coppa Italia e 19, invece, per le competizioni Uefa. Tre sole quelle per le Nazionali.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Douglas Costa via dalla Juve, calciomercato: cessione sempre più vicina per il brasiliano

Juventus, caos nel calendario: le tre date possibili per la Supercoppa…

Il problema è, ora, nelle date disponibili per la Supercoppa italiana che si dovrebbe disputare in una di queste tre date: il 18 settembre (molto più imminente), il 22 dicembre (che eviterebbe la pausa natalizia) o il 13 gennaio. Resta invece aperta la questione della Coppa Italia Resta aperta anche la questione Coppa Italia: l’ipotesi più gettonata è quella che si giochino gli ottavi di Coppa Italia nell’arco di una settimana, concentrando così gli incontri in tre giorni e non più in due settimane.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>De Paul alla Juventus, calciomercato: il Milan si inserisce nella trattativa?