Juventus-Pirlo, il commento di Marotta sul nuovo allenatore

La Juventus ha cambiato allenatore solamente da poche ore ma in giro per il mondo fa davvero notizia la promozione di Andrea Pirlo in panchina.

L’ex regista, che da poco era stato nominato allenatore dell’Under 23, prende il posto di Maurizio Sarri, esonerato. E darà il via a numerosi cambiamenti in casa bianconera. Alcuni giocatori sono destinati a fare la valigia e ci saranno diversi volti nuovi nella rosa chiamata ad affrontare la prossima stagione. Nella quale la Juventus dovrà cercare non solo di vincere in Italia ma soprattutto di essere protagonista in Europa. Sui social la nomina di Pirlo ha scatenato molti commenti e anche gli addetti ai lavori sono stati chiamati in queste ore a esprimere un commento sulla vicenda.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, ecco il bomber per Pirlo: si tratta con i francesi

Juventus, l’augurio di Marotta a Pirlo

Come riporta Tuttosport, anche il dirigente dell’Inter Beppe Marotta, ex bianconero, prima del fischio d’inizio della partita della sua squadra in Europa League contro il Bayer Leverkusen ha commentato la decisione della Juventus di nominare Andrea Pirlo come nuovo allenatore al posto di Sarri. “Mi fa piacere perché l’ho avuto da calciatore, ho stima per lui come professionista. È una scelta coraggiosa, gli dico in bocca al lupo” ha detto.

LEGGI ANCHE –>Dybala al Real Madrid, spagnoli pronti a offrire 100 milioni di euro

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK