Paratici vorrebbe regalare non uno ma due bomber a Pirlo per l’attacco. Milik prima ma potrebbe tornare di moda un vecchio pallino, ecco chi…

Paratici sarebbe pronto a regalare al nuovo allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, non uno ma due bomber per l’attacco! Una necessità che dopo la quasi certa cessione del Pipita Higuain consentirà al neo allenatore di lavorare con una nuova rosa, specialmente sul piano offensivo. Come sappiamo, nonostante il profilo di Milik fosse legato a Sarri, tutt’ora, l’attaccante polacco del Napoli continua a rimanere in polpe. Ma la Vecchia Signora non si fermerebbe qui. Potrebbe infatti tornare di moda un vecchio pallino dei bianconeri, stiamo parlando di:

Calciomercato Juventus, ecco il bomber per Pirlo: si tratta con i francesi

stiamo parlando, naturalmente, di Mauro Icardi. Nonostante i francesi del Paris Saint Germain abbiano riscattato definitivamente il cartellino dell’argentino, i bianconeri non avrebbero perso le speranze. E se, nell’eventualità di una cessione illustre quale Dybala al Real Madrid, ecco che Paratici e la dirigenza bianconera punterebbe tutto sull’ex capitano dell’Inter. Come sappiamo Icardi è stato cercato per diverso tempo da Paratici ma qualche mese fa i francesi hanno deciso, dopo diversi giorni di tentennamento, di riscattare definitivamente l’attaccante argentino. Ma adesso gli scenari potrebbero cambiare. Se la Juventus dovesse privarsi di una pedina fondamentale dell’attacco, come Paulo Dybala, Paratici si piomberebbe sull’argentino regalando così non uno, ma due bomber per Andrea Pirlo.

