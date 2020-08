Arthur, Pirlo ha in mente di cambiargli ruolo nella sua Juventus

Pirlo cerca un regista a cui affidare la sua eredità. Ha in mente di valutare le qualità di Arthur proprio in quella posizione nella sua Juventus.

Nemmeno si è insediato che già iniziano a trapelare le idee che Pirlo intenderà mettere in pratica. Il Maestro ha già cominciato a lavorare. Da remoto, ma è già all’opera. In attesa di scegliere il terzo componente del suo staff, circolano le prime indiscrezioni su ciò che vorrà fare in campo. La domanda più ricorrente è: chi sarà il “Pirlo” di Pirlo? Ha provato a rispondere a questa domanda la Gazzetta dello Sport. Ha ipotizzato un cambio ruolo per Arthur.

LEGGI ANCHE >>> Sandro Tonali alla Juventus? Calciomercato: c’è l’offerta di Cellino

Arthur in cabina di regia?

Fermo restando che il favorito è Bentancur qualora non arrivasse un play dal mercato, l’articolo in questione è chiaro. «Sul ruolo del brasiliano con l’8 ci sono da anni opinioni differenti. Opinione A: è una mezzala di palleggio. Opinione B: è un playmaker. Il Barcellona ha barrato A – e del resto, in mezzo gioca Busquets, le istituzioni non si discutono – ma Pirlo potrebbe avere idee diverse. Arthur sa palleggiare, scambiare nel breve, verticalizzare per cercare le punte. I paragoni con Pirlo sono vietati per Costituzione, ma l’esperimento ha qualche base scientifica. Un anno dopo Pjanic, alla lunga deludente, la Juve potrebbe tentare una nuova via davanti alla difesa».

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK