La Juventus con Pirlo come nuovo allenatore avrebbe cambiato anche i piani di mercato. Tonali rimane un nome che piace. C’è già l’offerta:

Il centrocampista del Brescia Sandro Tonali è il profilo di mercato che più di tutti, in questi mesi, è stato accostato alle big del campionato italiano. Da molto tempo il giovane centrocampista è nel taccuino di Paratici, e ad un certo punto sembrava quasi cosa fatta per la Vecchia Signora. Ma negli ultimi mesi anche l’Inter si è inserita nell’affare sorpassando anche i bianconeri nel duello di mercato. Un obiettivo che Marotta sembrava avere in pungo, ma che con l’annuncio di Pirlo come nuovo allenatore della Juventus, potrebbe essere – nuovamente – messo in discussione. Infatti sarebbe proprio il neo allenatore bianconero ad avere chiesto alla dirigenza Tonali come rinforzo per la prossima stagione di mercato. Il presidente Cellino del Brescia avrebbe già un’offerta:

Sandro Tonali alla Juventus? Calciomercato: c’è l’offerta di Cellino

Stando a quanto riportano le indiscrezioni di mercato, riportate in un sondaggio di footballnews24.it, il presidente del Brescia Cellino, appena retrocesso in Serie B, potrebbe lasciar partire Tonali ad un prezzo decisamente inferiore a quello pensato mesi fa. Infatti il patron del Brescia potrebbe accontentarsi di soli 35 milioni di euro per il cartellino del centrocampista. Una spesa decisamente abbordabile, nonostante il periodo di crisi economica post Covid-19. Soprattutto in base a chi si sta andando a comprare, Tonali è senza ombra di dubbio uno dei volti del presente, già predestinato ad essere un campione, proprio come Zaniolo tanto per rimanere in Italia e citare un altro obiettivo di mercato bianconero. Con la nuova offerta la Juventus potrebbe farsi avanti e superare la concorrenza dell’Inter portando a segno il primo grande colpo dell’era Andrea Pirlo con il pieno benestare del nuovo mister.

