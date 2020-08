Calciomercato Juventus, assalto Napoli ad un difensore bianconero

Il calciomercato Juventus vedrà diversi cambiamenti nella rosa del nuovo allenatore Pirlo. Con i bianconeri chiamati a respingere delle offerte.

Dopo la fine della stagione sportiva adesso l’attenzione si sposta inevitabilmente sul calciomercato. Con la società torinese intenzionara a rinnovare e ringiovanire l’organico da mettere a disposizione del tecnico, che ha preso il posto dell’esonerato Maurizio Sarri. Ci saranno sì acquisti (i primi Kulusevski e Arthur) ma anche diverse cessioni.

Calciomercato Juventus, il Napoli vuole Demiral

Uno dei pezzi pregiati della rosa bianconera è il difensore centrale Demiral. Il turco quest’anno è stato frenato da un brutto infortunio, ma nonostante questo sono tanti i club europei che hanno bussato, vanamente, alla porta della Juve. Ultimo in ordine temporale, come rivela calciomercato.it, è stato il Napoli. Che con il diesse Giuntoli si sarebbe fatto avanti per strappare il difensore ai bianconeri. La risposta della Juventus è stata sempre la stessa, ovvero che non ci sono margini di trattativa. Anche con il cambio di allenatore infatti non mutano i progetti futuri sul calciatore. La Juve intende renderlo un titolare fisso e per questo motivo se lo terrà stretto.

