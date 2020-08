Castrovilli alla Juventus, calciomercato: la Fiorentina al momento fa muro

Calciomercato Juventus, i bianconeri sempre interessati a Gaetano Castrovilli, mezzala destra della Fiorentina. I gigliati, al momento, hanno rispedito al mittente le varie offerte ricevute, convinti di poter trattenere ancora un anno il talentuoso centrocampista.

CALCIOMERCATO JUVENTUS CASTROVILLI FIORENTINA/ Secondo quanto riferito da Repubblica, la Fiorentina al momento sta rispedendo al mittente le varie offerte ricevute per Castrovilli. Sia l’Inter, sia il Milan, sia la Juventus hanno cercato nel corso di questi mesi di imbastire una trattativa con la dirigenza gigliata, tentativi resi vani dalla volontà della Fiorentina di non privarsi di uno dei talenti più cristallini della rosa a disposizione di Beppe Iachini. Rocco Commisso considera incedibile Castrovilli: soltanto a fronte di offerte sensazionali, dell’ordine di 50 milioni di euro senza inserimento di alcuna contropartita, i Viola potrebbero sedersi al tavolo delle trattative. Il giocatore è contento di restare a Firenze, entusiasmato dal progetto che ha in mente Commisso: le big sono avvisate, per mettere le mani sul “Castro” servirà un’offerta da capogiro.

