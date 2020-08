La giornalista Rai Paola Ferrari sul proprio profilo Twitter ha condiviso, prendendola per vera, una fake news sul ripescaggio della Juventus in Champions.

Il tweet ricondiviso dalla giornalista Rai Paola Ferrari, che probabilmente l’ha presa per notizia reale, è, in realtà, una fake news che vede la classica schermata di televideo annunciare un ripescaggio della Juventus in Champions League, al posto dello squalificato Atletico Madrid dopo il riscontro della positività di alcuni giocatori al Coronavirus. Un epic fail social che è già diventato virale. Sono migliaia i commenti sotto il tweet della nota giornalista.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus, esonero Sarri: la foto che aveva previsto tutto

Juventus: l’epic fail di Paola Ferrari su Twitter: condivide una fake news

Una gaffa che, ovviamente, non è rimasta inosservata sui social diventando già virale nella giornata. Come dicevamo poc’anzi, il tweet è sommerso da migliaia di commenti che hanno poi visto arrivare anche la risposta della stessa giornalista che si è giustificata dicendo: “Ehh come vi scaldate! Ho detto solo che mi sarebbe piaciuto! Come accadde alla Danimarca nell’Europeo del 1992”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus, senti Adani: “Pirlo alla Juventus non farà solo il gestore…”

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK