Morata, ecco il nome “nuovo” per la Juventus di Pirlo

Morata nome nuovo per l’attacco della Juventus. Pirlo rivorrebbe il canterano in bianconero dopo l’esperienza all’Atletico Madrid. Ritorno all’orizzonte?

Qualche mese fa Alvaro Morata lanciò un segnale importante. «A Torino mi sono trovato da Dio – disse -. Ogni volta che uscivo andavo nel bar dietro l’angolo di casa e tutti mi coccolavano sempre. Penso che comunque mi sarei trovato benissimo in tutte le città d’Italia. Ritorno? Ad Alice manca l’Italia ed per questo quando abbiamo uno o due giorni liberi torniamo dalle sue parti, vicino a Milano». La notizia fresca è che Pirlo vorrebbe di nuovo il canterano alla Juventus. E’ stata Sportitalia ieri sera a sganciare la bomba di calciomercato lasciando tutti di stucco.

LEGGI ANCHE >>> Sconcerti: «Pirlo non è Zidane. Ronaldo non è diventato juventino»

Morata, juventino innamorato

Il rapporto tra l’attaccante cresciuto nella cantera del Real Madrid e la Juventus è stato forte, intenso. Fu lui a segnare il gol in finale di Champions League contro il Barcellona dopo aver eliminato i blancos in semifinale. Sembrava destinato ad esplodere completamente, poi invece la frenata. Non prima di aver alzato al cielo la Coppa… contro la Juve. Adesso Pirlo ha chiesto espressamente di riaverlo a Torino. Paratici riflette.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK