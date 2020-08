Castrovilli alla Juventus, calciomercato: Commisso resiste alla avances bianconere

Calciomercato Juventus, Gaetano Castrovilli è sempre nel mirino dei bianconeri. Tuttavia la Fiorentina fa muro e al momento ha rispedito al mittente tutte le offerte pervenute

CALCIOMERCATO JUVENTUS CASTROVILLI FIORENTINA/ La Juve non molla la presa per Gaetano Castrovilli, ma la Fiorentina al momento dice no e resiste all’assalto bianconero: secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Rocco Commisso potrebbe entrare nell’ordine di idee di cedere la propria mezzala destra soltanto a fronte di un’offerta dell’ordine di 50 milioni di euro. Offerta che, al momento, non è ancora giunta dalle parti di Firenze: la Roma, l’Inter, il Milan, che pure avevano dimostrato un certo interesse per il calciatore, si sono limitati soltanto a dei sondaggi, preferendo non intensificare i contatti. La Juve, dal canto suo, osserva, pronta ad intervenire qualora dovessero presentarsi le circostanze giuste.

Calciomercato, Juve-Castrovilli: la Fiorentina dice no alle pretendenti

Castrovilli piace e non poco al neo allenatore bianconero Andrea Pirlo, che ne apprezza la poliedricità e la grande capacità di uscire palla al piede in situazioni complicate. In quest’annata c’è stata una vera e propria esplosione dell’ex Cremonese, che ha dimostrato di poter ambire ad una grande squadra, che possa competere su palcoscenici internazionali. Il giocatore è contento di restare a Firenze e la Fiorentina spero che questo “matrimonio” possa durare ancora a lungo: il “Castro” sembra incarnare non soltanto il presente, ma anche e soprattutto il futuro delle ambizioni gigliate.

