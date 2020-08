De Paul alla Juve, calciomercato: fumata bianca vicina, c’è l’incontro decisivo

Calciomercato Juventus, Rodrigo De Paul nel mirino della dirigenza bianconera: stando a quanto riferito dalla redazione di Sportmediaset, infatti, il centrocampista argentino sarebbe stato espressamente richiesto da Andrea Pirlo. Ci sono stati già dei contatti con l’entourage del calciatore, il procuratore Augustin Jimenez.

CALCIOMERCATO JUVENTUS DE PAUL UDINESE INCONTRO/ La Juventus fa sul serio per Rodrigo De Paul. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, ci sarebbero stati in mattinata dei contatti piuttosto importanti tra l’agente del calciatore ed alcuni vertici dirigenziali bianconera. Andrea Pirlo stravede per la mezzala argentina, e vorrebbe che la Juve facesse uno sforzo per accontentarlo: l’Udinese parte da una valutazione di 35 milioni di euro, ma sarebbe propensa anche ad accettare eventuali contropartite. In questo senso, la Vecchia Signora potrebbe decidere di controriscattare Mandragora, valutato 26 milioni di euro, per poi girarlo interamente al club friulano.

Potrebbe interessarti anche–> Dybala, Paratici ci riprova: può vendere la Joya della Juventus

Calciomercato Juventus, pressing per De Paul: Paratici studia l’offerta giusta

La concorrenza per De Paul di certo non manca: nelle scorse settimane avevano effettuato dei sondaggi concreti l’Inter, il Milan, la Fiorentina e il Napoli di De Laurentiis, non riuscendo però a soddisfare le pretese dei friulani. L’accordo con il calciatore non sarebbe difficile da trovare: al momento De Paul guadagna circa 800 mila euro a stagione, quindi con un contratto quadriennale a circa 2,5 milioni più bonus difficilmente l’argentino lascerà scapparsi la possibilità di cambiare aria. Il blitz della Juventus è idiosincratico della voglia del club bianconero di ringiovanire la rosa: le già concluse operazioni Arthur e Kulusevski si inseriscono perfettamente in questo solco. Staremo a vedere quali saranno i futuri sviluppi della vicenda.

Potrebbe interessarti anche–> Zapata sempre più nel mirino della Juventus: ci sono delle novità

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK