Calciomercato Juventus, per il dopo Higuain occhio a Dzeko: secondo quanto riferito da Sportitalia, infatti, Fabio Paratici avrebbe mosso i primi passi per l’attaccante bosniaco

CALCIOMERCATO JUVENTUS DZEKO ROMA/ La Juventus ha effettuato i primi sondaggi per capire la disponibilità di Edin Dzeko a trasferirsi in bianconero. A rivelarlo è la redazione di Sportitalia, che conferma le indiscrezioni trapelate già nei giorni scorsi che volevano il bosniaco come uno dei candidati più autorevoli per la sostituzione di Gonzalo Higuain. Al momento non sono state ancora rese note le cifre dell’ipotetica operazione, ma l’intermediario che sta provando a tessere la ragnatela tra i due club è il procuratore Giuffrida. Oltre a Milik e Zapata, quindi, Paratici inserisce anche Dzeko nella lista dei possibili centravanti: la Juve sfoglia la margherita, alla ricerca di un profilo internazionale che possa inserirsi al meglio negli schemi di Andrea Pirlo, che ha in mente di ridisegnare la sua Juve con un 3-4-1-2.

