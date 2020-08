Gosens alla Juventus, calciomercato: ecco cosa filtra in casa bianconera sull’affare

Calciomercato Juventus, per Robin Gosens non è ancora partita una vera e propria trattativa: secondo quanto rivelato da Sky Sport, infatti, i bianconeri al momento si sarebbero limitati ad un timido sondaggio, riservandosi la possibilità di affondare il colpo qualora dovessero essere ceduti Pellegrini e De Sciglio

CALCIOMERCATO JUVENTUS GOSENS ATALANTA AFFARE/ Alla Juve piace Gosens, ma al momento non si è andato oltre un timido sondaggio: questo è quanto ha dichiarato dalla redazione di Sky Sport, che spiega come il profilo del funambolico esterno piaccia e non poco alla dirigenza di corso Galileo Ferraris, che però non ha ancora deciso di affondare il colpo con l’Atalanta. La richiesta degli orobici si attesta sui 40 milioni di euro: i bianconeri prima di provare il blitz sono obbligati a liberare degli slot sull’out sinistro: l’indiziato principale a partire è Mattia De Sciglio, ma occhio alla situazione legata a Luca Pellegrini, che potrebbe essere inserito in qualche trattativa. Gosens-Juve: questo matrimonio non s’ha da fare, almeno per ora..

