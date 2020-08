Raul Jimenez del Wolverhampton è uno dei nomi in orbita bianconera per l’attacco della prossima stagione. Il Wolves avrebbe però declinato l’ipotesi scambio

Come sappiamo la Juventus sta cercando di rinforzarsi sul mercato. Diversi nomi sono finiti nella lista Paratici e in polpe, per il momento, continuano a rimanere Milik, l’attaccante polacco del Napoli e Raul Jimenez del Wolverhampton. Con l’arrivo di Pirlo la sessione mercato è già entrata nel vivo delle trattative. Diversi infatti sono i colpi in uscita, ma si dovrà anche -necessariamente- rinforzare in entrata e regalare un partner offensivo a Cristiano Ronaldo. I bianconeri a fronte della crisi economica post Coronavirus, stanno provando in tutti i modi di evitare esborsi di denaro e, dunque, si propongono contropartite e scambi di cartellini. In questo senso i bianconeri avrebbero proposto il cartellino di Aaron Ramsey come scambio per Raul Jimenez ma l’idea della dirigenza bianconera è già stata declinata.

Jimenez alla Juventus? Calciomercato: il Wolverhampton rifiuta lo scambio

Secondo quanto riportato in un sondaggio di mercato dell’edizione odierna del Corriere dello Sport, i bianconeri avrebbero proposto come scambio per il cartellino di Raul Jimenz quello di Aaron Ramsey. Ipotesi che però gli inglesi avrebbero già rifiutato. Molto probabilmente la dirigenza del Wolverhampton sarebbe disposta a far partire il proprio attaccante messicano solo in cambio di soldi. Ora in casa bianconera si faranno le dovute considerazioni, sempre tenendo presente il bilancio e gli eventuali esborsi di denaro. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, il Napoli non molla Milik: cambiano i piani

