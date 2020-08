Calciomercato Juventus, il Napoli non molla Milik: cambiano i piani

Il Napoli non sembra mollare il proprio attaccante Milik. I bianconeri intanto stanno già pensando all’alternativa: virata su Lacazette

Il Napoli sembra non voler mollare il proprio attaccante polacco, che da mesi è nei radar bianconeri come -possibile- erede di Higuain per la prossima stagione. Un acquisto che inizialmente sembrava legato alla permanenza di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera ma che anche adesso continua ad essere uno degli obiettivi principali di mercato. il Napoli, però, continua a mantenere solida la sua posizione e i bianconeri sarebbero pronti a soddisfare le richieste economiche dei partenopei, ecco che, dunque, qualora Milik dovesse definitivamente saltare, la Juventus avrebbe già trovato l’alternativa. Stiamo parlando di:



L’alternativa in attacco potrebbe essere infatti il francese Alexandre Lacazette. Il classe ’91 dell’Arsenal potrebbe essere la valida alternativa a Milik. Un indiscrezione di mercato confermata anche da La Stampa. I bianconeri per arrivare al francese potrebbero inserire nell’operazione delle contropartite tecniche, i nomi che si leggono nel sondaggio di mercato sono quelli di Douglas Costa e Romero. La Juventus sempre più a caccia di un nuovo attaccante per la prossima stagione, con l’obiettivo Milik che potrebbe essere sostituito dall’attaccante dell’Arsenal.

