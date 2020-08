Un profilo che piace al nuovo allenatore Pirlo, Morata potrebbe tornare alla Juventus. Dopo l’addio del 2016, lo spagnolo potrebbe ritornare a Torino.

Morata nonostante l’addio del 2016 è, in un modo o nell’altro, sempre rimasto molto legato all’ambiente bianconero. In primis per un affiatamento con l’ambiente che gli ha permesso di crescere professionalmente e Torino è il luogo in cui ha conosciuto la sua compagna che spingerebbe anche per un ritorno in Italia. A richiedere Morata sarebbe stato lo stesso Pirlo che ha sempre apprezzato l’attaccante spagnolo. Un operazione che potrebbe costare alla Juventus 60 milioni di euro, un ritorno clamoroso con tanto di scambio.

Morata alla Juventus? Calciomercato: c’è l’ipotesi scambio

L’Atletico Madrid per far partire il suo attaccante chiede almeno 60 milioni di euro. Cifra che la Juventus preferirebbe raggiungere con l’inserimento di alcune contropartite tecniche, come quella di Federico Bernardeschi, un profilo che piacerebbe anche all’allenatore dell’Atletico Simeone. Insomma l’operazione sembra fattibile. Intanto la moglie di Alvaro, Alice avrebbe instaurato un ottimo rapporto con la compagna di Cristiano Ronaldo, Georgina. Rivedere Morata e Cristiano Ronaldo insieme è una suggestione che potrebbe realmente avverarsi. Attendiamo ulteriori sviluppi nei prossimi giorni.

