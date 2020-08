Calciomercato Juventus, la smentita su Cristiano Ronaldo

Il calciomercato Juventus ha visto questa mattina rimbalzare il rumor che vorrebbe Cristiano Ronaldo prossimo a lasciare la maglia bianconera.

Una voce che ovviamente ha fatto discutere tantissimo tra i tifosi bianconeri, considerato che il portoghese, seppur a 35 anni, è stato il trascinatore della Juve nell’ultima stagione. Impossibile pensare ad una squadra priva del suo talento, anche se è vero che prima o poi bisognerà fare i conti con la carta d’identità.

Calciomercato Juventus, Ronaldo vuole restare

Secondo le ultime di calciomercato CR7 sarebbe stato offerto a molti club, tra cui anche il Barcellona. Il quotidiano sportivo spagnolo AS ha contattato lo staff di Ronaldo che ha negato la possibilità che l’attaccante possa lasciare Torino. “E’ tutto falso” è la smentita, secca, che sembra far chiarezza sul suo futuro. L’intenzione del calciatore portoghese è anzi quella di continuare a vestire la maglia della Juventus fino al 2022, rispettando il suo contratto. Con l’obiettivo non solo di vincere nuovamente il campionato ma anche di aggiungere la sesta Champions League nella sua bacheca personale.

