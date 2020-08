Khedira sempre più lontano dalla Juve, calciomercato: a breve la rescissione?

Calciomercato Juve, il futuro di Khedira è sempre più lontano da Torino: secondo quanto rivelato da Tuttosport, per il centrocampista tedesco non è esclusa la possibilità di una rescissione, come accaduto con Matuidi.

CALCIOMERCATO JUVENTUS KHEDIRA ADDIO/ La rivoluzione promessa da Andrea Agnelli a margine del match perso contro il Lione, obbliga la Juventus ringiovanire la rosa, abbassando considerevolmente il monte ingaggi. Il programma epurazione è appena cominciato, e dopo Matuidi prevederà sicuramente “vittime” illustri: secondo quanto rivelato da Tuttosport, il prossimo calciatore che potrebbe abbandonare la Juventus è Sami Khedira. Il tedesco, che nelle ultime due stagioni ha trascorso più tempo in infermeria che in campo, non è considerato più parte integrante del progetto bianconero e quindi non è assolutamente da escludere l’ipotesi di una rescissione consensuale.

Juve, Khedira come Matuidi: sarà rescissione?

Il futuro di Khedira potrebbe essere nuovamente in Germania, anche se al momento il tedesco non ha ancora preso una decisione definitiva. La volontà del centrocampista sarebbe infatti quella di restare ancora per un altro anno in bianconero, dove le porte, però, sembrano ormai definitivamente sbarrate. Staremo a vedere come evolverà la situazione, anche se la sensazione è che l’avventura dell’ex Real Madrid alla Juve sia ormai giunta al termine.

