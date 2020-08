Dalla Spagna arrivano indiscrezioni secondo cui i bianconeri sarebbero pronti ad affondare il colpo per Aouar. L’offerta è di 45 milioni di euro.

La Juventus, quanto riportato da portale spagnolo “Don Balon”, starebbe provando a chiudere per il talentoso centrocampista del Lione, Aouar. L’offerta dei bianconeri ai francesi è di 45 milioni di euro. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Spagna Aouar sarebbe un profilo gradito dal nuovo allenatore Andrea Pirlo che avrebbe richiesto esplicitamente il suo acquisto come rinforzo in vista della prossima stagione. Il centrocampista francese classe 1998 già nella sfida di Champions contro i bianconeri ha dimostrato tutto il suo talento, ora la Vecchia Signora sarebbe pronta a chiudere e il Lione a venderlo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Dest, nome forte per il calciomercato della Juventus

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: offerta da 45 milioni al Lione

Il giovane centrocampista francese Aouar è entrato in orbita bianconera già mesi fa, una richiesta esplicita, sempre secondo le indiscrezioni spagnole, del nuovo allenatore Andrea Pirlo alla dirigenza. Fabio Paratici intanto ha avanzato un’offerta ai francesi: 45 milioni di euro che ritiene prezzo congruo per il centrocampista. Ora ci sarà da capire come si evolveranno gli scenari ma a quanto pare il Lione vorrebbe vendere il proprio pupillo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, cercasi attaccante: tutte le opzioni offensive

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK