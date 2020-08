Marotta batte la Juventus due volte. Dopo Tonali anche per il centravanti?

Tonali nel prossimo campionato giocherà con la maglia dell’Inter. Marotta però all’orizzonte sta per battere ancora la Juventus sul calciomercato.

L’Inter è ormai in pole position per il centrocampista del Brescia. Ma deve ancora trovare un accordo con il presidente Cellino, che non è disposto a fare sconti e chiede per il suo gioiello 45 milioni di euro. Una somma che i nerazzurri però non sembrano intenzionati a spendere se non con bonus. Marotta sia pronto a offrire per Tonali una somma di 30 milioni più altri cinque di bonus, lavorando sul prestito con obbligo di riscatto al termine della prossima stagione. Insomma, la Juventus è stata beffata. Come sembra possa essere beffata anche per un altro calciatore.

Marotta batte la Juve anche per Dzeko?

Come spiega Tuttosport, Marotta ha da tempo l’accordo con l’entourage di Tonali per un quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione, con la dirigenza nerazzurra che potrebbe affondare il colpo al termine dell’Europa League. L’Inter punta a chiudere l’affare a breve. Intanto con la Juventus potrebbe inscenarsi un altro duello per Dzeko, nei radar della Vecchia Signora per il post Higuain ma che continua ad essere nei desideri di Conte per completare l’attacco nerazzurro.

