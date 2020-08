Dybala, i rumors stuzzicano l’interesse di Real Madrid e Man City

Paratici può cedere la Joya della Juventus. Alla finestra per Paulo Dybala si affacciano il Real Madrid e il Manchester City. Tifosi sul piede di guerra.

«Campioni d’Italia ancora decisi a cercare un accordo per il prolungamento, ma non a qualunque costo. Alcuni club esteri cominciano a dimostrare interesse». Così questa mattina Tuttosport parla di un’eventuale partenza di Paulo Dybala. Secondo il quotidiano piemontese, il rischio sarebbe concreto perché il club ha deciso di puntare forte su Cristiano Ronaldo. E, contestualmente, deve fare cassa per poter operare sul mercato. Come, pertanto? Semplice, cedendo il recente MVP della Serie A. Cosa che, sul web ha incontrato la ferrea ostilità di tutto il popolo della Juventus.

Paratici e la cessione di Dybala

Tuttosport parte da un’analisi. Vale a dire le parole di Paratici che la sera prima del Lione confermavano Sarri. Tutti sanno poi come è andata a finire. Ecco perché riprendono le ultime frasi pronunciate su Dybala. «Stiamo parlando di rinnovo con i suoi manager con una certa continuità. Sicuramente Paulo è un giocatore molto importante, per il quale è stato fatto un grande investimento già al momento dell’acquisto. Abbiamo sempre creduto in lui e non a caso gli abbiamo assegnato la maglia numero 10 che, visti gli ultimi dieci della storia bianconera, ha un valore simbolico per noi. Speriamo, anzi siamo sicuri, che sarà il futuro della Juventus». Se due più due fa quattro, non c’è da stare sereni. E Real Madrid e Man City sono alla finestra.

