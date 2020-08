Calciomercato Juventus: gli obiettivi primari dei bianconeri

Il calciomercato Juventus sta davvero entrando nel vivo. La società sta cercando di piazzare alcune pedine però prima di mettere a segno altri acquisti.

Già chiusi gli arrivi di Arthur e di Kulusevski, è arrivato anche il momento di iniziare a guardare a quelli che potrebbero essere i prossimi colpi da regalare a mister Pirlo. Che senz’altro avrà già fatto il punto con la dirigenza riguardo i calciatori più adatti al suo modo di intendere il calcio. Certo prima di comprare però bisogna cedere e risolvere soprattutto i due casi più spinosi, quelli legati alle cessioni di Higuain e Khedira.



Calciomercato Juventus, Thomas Partey tra gli obiettivi

Poi ci si potrà dedicare al mercato in entrata e uno degli obiettivi principali della Juve sembra essere il centrocampista dell’Atletico Madrid Thomas Partey. Il suo valore di mercato – come scrive Il Corriere dello Sport – è di 50 milioni di euro. Una somma alla quale i bianconeri vorrebbero quantomeno avvicinarsi inserendo nella trattativa Douglas Costa e Bernardeschi, che non sembrano essere indispensabili per il nuovo allenatore.

Rimane come uno degli obiettivi dell’estate anche De Paul dell’Udinese, club dal quale la Juve potrebbe acquistare Mandragora per 26 milioni di euro per poi lasciarlo in Friuli in prestito. Sullo sfondo anche Locatelli del Sassuolo e Dominik Szoboszlai del Salisburgo.

