Juventus, Calciomercato: cercasi sistemazione per Perin. Atalanta e Roma in polpe

La Juventus starebbe cercando una sistemazione definitiva per Perin: due squadre di Serie A, per il momento, sono in polpe per l’acquisto:

Una delle prime uscite in casa bianconera dopo l’addio di Matuidi potrebbe essere proprio quella di Mattia Perin. Il portiere italiano è alla ricerca di una nuova sistemazione che possa garantirgli la possibilità di giocare con continuità. Per il suo acquisto, per il momento, due squadre di Serie A sono in polpe, stiamo parlando dell’Atalanta e della Roma. Stando ad un sondaggio mercato di Tuttosport la Dea affascina molto lo stesso giocatore che sarebbe suggestionato positivamente dall’idea di poter giocare la Champions League la prossima stagione.

Intanto qualche contatto con la dirigenza nerazzurra c’è stato. Resta sempre concreta l’idea ma, prima di prendere Perin, sarà necessario ufficializzare l’addio di Gollini. Sempre fra le favorite spicca la Roma, la squadra della capitale sembra molto interessata all’ex Genoa e sta valutando l’ipotesi della cessione di Pau Lopez: in questa eventualità Perin diventerebbe la priorità del club giallorosso.

