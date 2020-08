Calciomercato Juventus, non uno ma due attaccanti per Pirlo: la situazione

Secondo Sky Sport il nome di Milik non è l’unico rinforzo previsto per l’attacco della prossima stagione. Insieme a lui potrebbe arrivare anche Morata.

Non solo Milik. Come sappiamo il profilo del centroavanti polacco è da tempo uno degli obiettivi del mercato bianconero. In primis l’attaccante voluto fortemente da Sarri, ma ora che l’allenatore toscano è stato esonerato, il profilo di Milik continua ad essere in polpe anche con il suo successore Pirlo. Ma Paratici e la dirigenza bianconera sarebbero pronti al doppio colpo: un binomio offensivo come partner in attacco per Cristiano Ronaldo. Infatti l’altro colpo a sorpresa sarebbe un grande ritorno: Alvaro Morata.

Infatti quello che si prospetta all’orizzonte del mercato bianconero sarebbe un grande ritorno alla Juventus di Alvaro Morata. A confermare questa notizia di mercato ci ha pensato Sky Sport che ha parlato del grande interesse di Andrea Pirlo nei confronti dell’attaccante spagnolo. Un graditissimo ritorno che però non si limiterebbe unicamente a lui, infatti i bianconeri avrebbero la possibilità di prendere sia Morata che Milik. Due partner offensivi che garantiranno un appoggio in attacco a Cristiano Ronaldo. Con l’addio quasi certo di Gonzalo Higuain, la Juventus dovrà necessariamente rinforzarsi in fase offensiva, soprattutto in vista degli impegni europei. Morata con i bianconeri ha già giocato una finale di Champions siglando anche un gol importante, ma che purtroppo, non ha visto trionfare i bianconeri. Una seconda chance di Alvaro alla Juventus è volontà sia sua che della moglie italiana che gradirebbe il ritorno in patria.

