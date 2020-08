Juventus, ecco la possibile data del ritiro bianconero

La Juventus vive un’estate sicuramente frenetica come quella di tutte le squadre della serie A. Ci sarà poco tempo per preparare il prossimo torneo.

Il campionato si è concluso appena un paio di settimane fa ma c’è davvero pochissimo tempo per prepararsi in questo 2020 fortemente condizionato dalla pandemia Covid-19. Si dovrà infatti tornare in campo subito, già il 19 settembre, perché all’orizzonte nel 2021 ci saranno gli Europei che sono stati rinviati quest’anno. Prepariamoci dunque ad un altro calendario compresso.



LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Juventus, non uno ma due attaccanti per Pirlo: la situazione

Juventus, il 24 o 25 agosto già in ritiro

Il nuovo allenatore Andrea Pirlo avrà pochissimo tempo per lavorare con i suoi calciatori, considerando anche che il calciomercato sarà aperto fino al 5 ottobre e che dunque la rosa sarà in continua evoluzione. Come rivela Tuttosport, i bianconeri potrebbero ritrovarsi già il 24 o 25 agosto alla Continassa per preparare la nuova stagione.

E i giorni di lavoro sul campo saranno pochissimi per tanti elementi della rosa, che all’inizio del mese di settembre dovranno vestire le maglie delle rispettive nazionali. Per la Juventus dunque potrebbe esserci in cantiere una sola amichevole pre-campionato prima del 19 settembre. Una partenza decisamente anomala che riguarderà però un po’ tutte le squadre di serie A.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, cercasi sistemazione per Perin

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK