Calciomercato Juventus: Dybala via? Solo ad una condizione

La Juventus valuterebbe la cessione di Dybala solo ad una condizione. I bianconeri lascerebbero partire l’attaccante solo davanti a 100 milioni.

Paulo Dybala è sul mercato? Sì, ma ad una sola condizione. La Joya potrebbe lasciare i bianconeri solo davanti ad una cifra non inferiore ai 90-100 milioni. La dirigenza bianconera infatti valuterebbe la cessione del proprio attaccante argentino solo davanti a cifre, davvero, irrinunciabili così da permettersi una importante plusvalenza sul mercato. Naturalmente l’ipotesi di trattenere Dybala bianconero passerà anche dalla volontà dello stesso giocatore che sembra aver richiesto tramite il suo entourage, per il rinnovo di contratto, un’importante aumento.

Dybala infatti potrebbe lasciare la Juventus solo davanti a cifre davvero importanti. Giusto qualche giorno fa si parlava di un ipotesi scambio con il Manchester United per arrivare al cartellino di Paul Pogba, ma sarebbe la stessa Juventus ad aver declinato questa ipotesi. Ora ci sarà da capire se il Real Madrid che sembrava molto interessata al profilo dell’attaccante argentino sarà pronta a sborsare un compenso a tre cifre. Intanto la rivoluzione sul mercato del neo allenatore Andrea Pirlo è già iniziata. Prima però di investire in entrata, bisognerà necessariamente investire in uscita.

