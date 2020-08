Calciomercato Juventus, due giocatori del Barcellona nel radar bianconero

Dopo la sconfitta in Champions League, il Barcellona sarebbe pronta a rifondare, mettendo sul mercato anche i big: due sono finiti nei mirini bianconeri

Il Barcellona sarebbe pronto alla rifondazione totale. Dopo la rovinosa sconfitta di Champions League contro il Bayern Monaco persa 8 a 2, gli spagnoli sarebbero pronti ad una vera e propria rivoluzione sul mercato (sia in entrata che in uscita). Molti infatti potrebbero essere i big a lasciare i blaugrana. Fra questi, due, sono finiti nel radar bianconero. Stiamo parlando del bomber Luis Suarez e di Jordi Alba.

Sfruttando la rifondazione del Barcellona, la Juventus sarebbe pronta a due colpi sicuri in entrata: stiamo parlando del talentoso bomber uruguaiano Luis Suarez e il terzino Jordi Alba. Suarez, nonostante i suoi 33 anni, è ancora -indubbiamente- uno dei centrali più forti al mondo, un bomber di razza che potrebbe diventare il partner ideale, dopo Messi, anche di Cristiano Ronaldo. Mentre su Jordi Alba si andrebbe incontro ad un’altra certezza. Il classe ’89 è stato uno dei punti fermi della difesa blaugrana e anche lui, ora, sarebbe pronto a lasciare per una nuova avventura. L’unica incognita, per il momento, rimane lo stipendio dell’attaccante uruguaiano, Luis Suarez al Barcellona percepisce 15 milioni di euro a stagione, una cifra decisamente troppo elevata per un 33enne, infatti qualora la Juventus dovesse decidere di acquistarlo ci dovrà comunque essere un forte adeguamento del contratto. A riportare questo interesse di mercato in chiave bianconera è stato “El Mudo Deportivo”, l’editoriale spagnolo molti vicini ai blaugrana.

