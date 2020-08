Calciomercato Juventus, nel mirino l’esterno dell’Atalanta

Il calciomercato Juventus sta vivendo dei giorni davvero molto caldi. C’è infatti da ridisignare la rosa di Andrea Pirlo per la prossima stagione.

Non ci sono dubbi sul fatto che la società bianconera dovrà ritoccare il suo organico, ci sono all’orizzonte diverse cessioni e anche altri acquisti oltre ovviamente a quelli già messi a segno. Vale a dire quelli del centrocampista brasiliano Arthur e dell’esterno offensivo Kulusevski.



Calciomercato Juventus, nel mirino c’è Hateboer

Secondo quanto rivelato da CalciomercatoWeb.it, la Juventus sarebbe molto vicina ad uno degli esterni più in vista dell’ultimo campionato di serie A. Parliamo di Hans Hateboer dell’Atalanta, la cui quotazione si aggira sui 25 milioni di euro.

Il calciatore proprio nei giorni scorsi aveva preannunciato il possibile addio ai bergamaschi. “Abbiamo raggiunto il massimo possibile con i quarti di finale di Champions League. Non penso che possiamo far oltre in questo ciclo, almeno per me. Per me i tre anni a Bergamo sono stati fantastici, ma creo che sia giunto il momento di intraprendere una nuova strada. E’ una scelta personale, non c’entra niente l’Atalanta: voglio una nuova esperienza” ha detto Hateboer.

