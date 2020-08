Arthur, intrigo col Barcellona. Salta l’inizio del ritiro con la Juventus?

Arthur, ancora in rotta con il Barcellona, potrebbe saltare la prima fase del precampionato della Juventus. Serve un accordo con i blaugrana dopo lo scontro.

Arthur Melo e il Barcellona sono ai ferri corti, tanto che la Juventus teme di non averlo a disposizione per l’inizio del precampionato. Il centrocampista brasiliano acquistato nel maxi scambio con Pjanic a fine luglio informò il club catalano che non ha nessuna intenzione di tornare in Spagna. Evidenziò altresì di non voler nemmeno giocare e allenarsi per la fase finale della Champions League. Una rottura totale quella fra il Barcellona e il centrocampista. Ancora oggi il club catalano è su tutte le furie ed è intenzionato a prendere seri provvedimenti.

LEGGI ANCHE >>> Rugani e De Sciglio, c’è Valencia nel futuro dei due difensori della Juventus

Arthur alla Juventus soltanto dal primo settembre?

«Il problema risiede nel fatto che Arthur e il Barcellona non hanno trovato un accordo per risolvere la situazione venutasi a creare lo scorso luglio». Scrive così Sportmediaset per descrivere la situazione. «Il club catalano infatti vorrebbe imporre una multa salata ad Arthur che però attraverso i suoi legali sta cercando una mediazione. Sicuramente una sanzione pecuniaria ci sarà, ma la situazione ha delle conseguenze anche sulla Juventus».

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK