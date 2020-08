Rugani e De Sciglio, c’è Valencia nel futuro dei due difensori della Juventus

Rugani e De Sciglio sono finiti nel mirino del Valencia. La Juventus aspetta che la trattativa entri nel vivo per cedere le due pedine in esubero.

Due dei giocatori in odore di partenza sono Daniele Rugani e De Sciglio, entrambi tutt’altro che incedibili. Come riferito da Tuttosport, sulle loro tracce c’è il Valencia che avrebbe già avviato i primi contatti per trovare un’intesa economica. Paratici spera che ciò avvenga nel minor tempo possibile e che la trattativa si concretizzi all’istante. Sarebbe oro colato per le casse societarie del club.

Rugani e De Sciglio in cambio di Maxi Gomez?

Rugani e De Sciglio avrebbero maggiori opportunità di giocare da titolari con costanza, aspetto non da poco. Questo se si considera che tra poco meno di un anno avranno luogo gli Europei. La mancata qualificazione alle coppe europee del Valencia potrebbe però rappresentare un punto a sfavore del club spagnolo. La Juventus ragione anche se inserire Maxi Gomez come pedina di scambio. Si tratta di una pedina extracomunitaria, ragion per cui questa è una pista non caldissima. Paratici attende novità al pari dei tifosi che non amano particolarmente i due ragazzi.

