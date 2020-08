Calciomercato Juventus, scambio con la Roma: i dettagli dell’operazione

Secondo quanto riferito su Twitter da Sardana TM, che riprende alcune notizie apparse su Teleradiostereo, la Roma e la Juventus potrebbero mettere sul piatto uno scambio, che vedrebbe coinvolti Florenzi e uno tra Rugani e Romero. Da sottolineare poi l’interessamento della dirigenza capitolina per Arkadiusz Milik.

CALCIOMERCATO JUVENTUS ROMA SCAMBIO/ Una delle società maggiormente al lavoro in questa sessione di calciomercato è sicuramente la Juventus di Andrea Agnelli. A tal proposito, c’è da segnalare un Interessante aggiornamento che riguarda la Vecchia Signora. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la dirigenza bianconera potrebbe decidere di intavolare uno scambio con la Roma: nell’operazione rientrerebbero Alessandro Florenzi e uno tra Rugani e Romero. Teleradiostereo riferisce dell’eventualità della trattativa, che potrebbe prendere forma nel corso dei prossimi giorni e riguardare anche altri calciatori.

La Juve vorrebbe inserire nell’operazione anche Federico Bernardeschi, ormai fuori dal progetto bianconero. Nelle scorse settimane si era ipotizzato un inserimento dell’esterno azzurro nell’eventuale operazione Arkadiusz Milik, proposta rifiutata da Aurelio De Laurentiis. Anche la Roma al momento avrebbe detto no, convinta in questo modo di poter avere più possibilità per mettere le mani sull’attaccante polacco, da tempo nel mirino della dirigenza capitolina. Staremo a vedere quali saranno i futuri sviluppi della vicenda.

