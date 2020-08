Calciomercato Juventus, Higuain parla del suo futuro

Il calciomercato Juventus e Gonzalo Higuain. Il futuro dell’attaccante argentino sarà ancora in bianconero o arriverà la cessione nelle prossime settimane?

Non è un mistero che i bianconeri stiano cercando sul mercato dei nuovi attaccanti per la rosa del nuovo allenatore Andrea Pirlo. Questo fa sottintendere che il futuro dell’ex centravanti di Napoli e Real Madrid possa essere lontano da Torino. A fare chiarezza comunque sulla situazione ci ha pensato lo stesso giocatore, che ha parlato ai microfoni di Fox Sport Argentina. Intervista poi riportata pure da Tuttosport.

Calciomercato Juventus, il futuro di Higuain è un punto interrogativo

“Il 24 tornerò ad allenarmi e ho ancora un anno di contratto, dovrò presentarmi in Italia. Poi vedremo cosa accadrà con il nuovo allenatore, perché sicuramente la situazione sarà diversa. MLS? Molti giocatori ci vanno e sarebbe bello. Ma ora sono alla Juve, vedremo”. Queste le parole dell’attaccante argentino, che lasciano dunque un punto interrogativo sul suo futuro. Higuain sicuramente sarà presente in ritiro, poi capirà se potrà continuare per un’altra stagione in bianconero o se arriveranno offerte convincenti che gli faranno cambiare maglia.

