Palmieri alla Juventus, calciomercato: il Chelsea fissa il prezzo a 30 milioni

Calciomercato Juventus, il terzino sinistro Emerson Palmieri piace e non poco a Fabio Paratici. Tuttavia, i bianconeri devono prima vendere per poi essere in grado di sferrare l’assalto al laterale italo-brasiliano, sul quale è forte anche l’interessamento dell’Inter.

CALCIOMERCATO JUVENTUS PALMIERI OFFERTA CHELSEA/ Uno dei reparti in cui la Juventus ha sofferto maggiormente lo scorso campionato è sicuramente quello relativo alle corsie laterali. Ecco perchè Fabio Paratici è al lavoro per cercare di migliorare il pacchetto terzini. Uno dei nomi maggiormente accostati alla dirigenza bianconera è quello di Emerson Palmieri: il laterale italo-brasiliano è stato attenzionato anche lo scorso anno dalla Vecchia Signora, che poi decide di non affondare il colpo con i Blues. Palmieri, valutato circa 30 milioni di euro, è finito ai margini del progetto di Franck Lampard, relegato molte volte in panchina.

Calciomercato Juventus, per Palmieri sfida all’Inter? La situazione

Ecco perché la Juve auspica un sostanziale sconto. Tuttavia i bianconeri dovranno vincere l’ennesimo duello di mercato con l’Inter: i nerazzurri, al momento, sembrano in vantaggio dal momento che non hanno bisogno di sfoltire la rosa tanto quanto i bianconeri, che sono costretti prima a vendere per poi acquistare. La partita è ancora aperta: nulla è stata definito con certezza e c’è da aspettarsi importanti colpi di scena. Vedremo chi la spunterà: la partita tra la Juve e l’Inter è appena cominciata.

