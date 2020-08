Calciomercato Juventus, la rivelazione: “Dybala vuole restare”

Il calciomercato Juventus vede al centro dei rumors d’agosto Paulo Dybala. Quale sarà il futuro del fuoriclasse bianconero?

La stagione appena conclusa ha visto il numero dieci crescere moltissimo sotto tutti i punti di vista. Si è confermato come un giocatore indispensabile per i bianconeri con gol e assist pesanti. Nonostante questo l’argentino è al centro delle voci di calciomercato. Non ha ancora rinnovato con la Juve e sono tanti i club che sarebbero interessati alle sue prestazioni. Si è parlato nei giorni scorsi anche di un possibile scambio con lo United, con Dybala verso la Premier League e Pogba destinato a fare ritorno in bianconero.

Calciomercato Juventus, parla l’agente di Dybala

A fare chiarezza sul futuro dell’attaccante argentino è stato il suo agente Jorge Antun. Come riporta calciomercato.it ha infatti parlato della volontà del calciatore. Che non è cambiata rispetto al passato. “Ho letto voci sui giornali in questi giorni completamente false. Paulo Dybala è un giocatore della Juventus, felice di esserlo, lavoriamo con la società per rinnovare il contratto con la nostra solita predisposizione di sempre” ha detto. Parole che potrebbero mettere la parola fine ad ogni possibile voce sul suo addio ai bianconeri.

