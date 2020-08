Calciomercato Juventus, obiettivo incassare 200 milioni: ecco come

Il calciomercato Juventus sta davvero per entrare nel vivo. La società bianconera andrà a caccia di nuovi innesti ma ci sarà bisogno anche di cedere.

Del resto il monte ingaggi bianconero è abbastanza alto e allargare troppo la rosa potrebbe essere improduttivo. Sono già arrivati Kulusevski e Arthur, Pjanic è invece passato al Barcellona mentre Matuidi è andato a giocare negli Stati Uniti. Insomma ci saranno diversi movimenti nell’organico bianconero.

Calciomercato Juventus, il tesoretto dalle cessioni

Come riporta Tuttosport, la lista delle cessioni in casa bianconera è abbastanza lunga. E questo perché la dirigenza intende incassare una somma importante, circa 200 milioni di euro, da poter magari poi reinvestire sul mercato.

Ma chi sono gli elementi destinati a partire? Il quotidiano torinese sottolinea come ad esempio Perin e De Sciglio sono tra i sicuri partenti, così come lo sarà almeno uno tra Rugani e Romero. Il primo ha giocato pochissimo nella scorsa stagione, il secondo dovrebbe essere solo di passaggio dopo il ritorno dal prestito al Genoa. Si cerca una soluzione per Khedira e anche Douglas Costa è uno dei calciatori inseriti nella lista dei cedibili. Attenzione ad altre cessioni che potrebbero garantire altri introiti, ovvero quelle di Higuain e Ramsey. Senza dimenticare poi il punto interrogativo Dybala. Rimarrà a Torino o sarà ceduto di fronte ad una offerta super?

