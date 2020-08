Locatelli alla Juventus, calciomercato: ecco la volontà del calciatore

Calciomercato Juventus, Manuel Locatelli è uno dei profili che più piace alla dirigenza bianconera. Il giovane centrocampista del Sassuolo, autore di una stagione ben al di sopra delle aspettative, vorrebbe pero continuare la sua esperienza in Emilia almeno per un altro anno, in maniera tale da poter giocare le proprie carte in vista dell’Europeo.

CALCIOMERCATO JUVENTUS LOCATELLI SASSUOLO/ Dopo l’arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus, gli organi dirigenziali bianconeri hanno dirottato le loro attenzioni su Manuel Locatelli, centrocampista polivalente del Sassuolo, valutato dagli emiliani circa 30 milioni di euro. Accantonata l’ipotesi Jorginho, Fabio Paratici ora è al lavoro per cercare di capire i margini di manovra con i neroverdi, anche se la volontà del calciatore appare chiara.

Calciomercato Juventus, Locatelli nel mirino: la situazione

Seguito da molte squadre italiane, tra cui anche la Roma, secondo quanto riferito da Sky Sport, l’ex centrocampista del Milan preferirebbe restare almeno un altro anno in Emilia, per poter completare il suo percorso di crescita alla corte di De Zerbi, e in un secondo momento poter ambire a palcoscenici più ambiziosi. Il pressing della Juve c’è ed è intenso: Paratici potrebbe spingere per un acquisto quest’anno, con il giocatore che potrebbe restare un altro anno al Sassuolo. Le valutazioni in casa Juve sono appena cominciate: staremo a vedere quale sarà l’esito della trattativa.

