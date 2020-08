Calciomercato Juventus, tre squadre sognano Messi

Il calciomercato Juventus continua ad essere uno degli argomenti più importanti del momento. E del resto c’è da ritoccare la squadra da affidare nelle mani di Andrea Pirlo.

La dirigenza bianconera dunque in questo periodo è molto impegnata, soprattutto per quanto riguarda le cessioni. Poi si potrà pensare anche agli acquisti, che ovviamente dovranno essere calciatori adatti agli schemi e alle idee del nuovo allenatore. Nelle scorse settimane si è parlato però anche di un fuoriclasse assoluto come Leo Messi. Che mai come in questo momento sembra essere vicino a lasciare il Barcellona, dopo il clamoroso flop europeo dei blaugrana.

LEGGI ANCHE –>>Ansu Fati, la Juventus ha avanzato un’offerta per il talento del Barcellona

Calciomercato Juventus, le possibili destinazioni di Messi

Non ci sono tuttavia i bianconeri tra le squadre favorite ad accogliere l’argentino in caso di divorzio dal Barcellona. Come riporta Il Corriere dello Sport sono tre le sue possibili destinazioni. Il Manchester City, dove ritroverebbe come allenatore Pep Guardiola. Il Psg, dove avrebbe l’opportunità di giocare insieme a Neymar. E poi c’è l’Inter, che come contropartita potrebbe offrire Lautaro Martinez, calciatore sicuramente gradito agli spagnoli. E con il talentuoso numero dieci in rosa sarebbe davvero affascinante una sfida con la Juve di Ronaldo in serie A.

LEGGI ANCHE —>>Dzeko, Inter e Juventus si danno battaglia per il bomber della Roma

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK